Rennen, wandelen of zwemmen tegen een depressie: Blue Monday Run

Na de kerstdagen volgt altijd een saaie, winterse periode met als dieptepunt Blue Monday: de zogenaamd meest depressieve dag van het jaar (maandag 16 januari 2023). Daarom komen op die dag honderden mensen in actie voor een betere mentale gezondheid.

In de zesde editie van de MIND Blue Monday Run bewegen deelnemers om aandacht te creëren voor personen en naasten met een depressie of andere mentale ziekte. Met een sportieve activiteit zamelen zij geld in, MIND heeft een bedrag van 100.000 euro als streefdoel.

Bij een activiteit staat beweging centraal: hardlopen, wandelen of baantjes zwemmen, het kan allemaal. Deelnemers zetten zulke activiteiten zelf op, in hun woonplaats of op een andere locatie. Onder het motto 'Kom in beweging tégen depressie en vóór mentale gezondheid' wil de Blue Monday Run de strijd aangaan met mentale ziektes.

Tot nu toe hebben acht personen uit Den Haag en acht mensen uit Delft zich aangemeld voor de Blue Monday Run, vertelt een woordvoerder van het platform MIND. Ook zal een persoon uit Zoetermeer deelnemen. "Maar dat kunnen er zeker nog meer worden." In Delft zijn er ook twee teams waar deelnemers zich bij aan kunnen sluiten: 'Happi-Tess' en 'Molenaar's Sponsor loop Delftse Hout', dat laatste team haalde tot nu toe 475 euro op.

Het geld van de campagne gaat naar projecten voor psychisch welzijn. Met name naar voorlichting aan jongeren, omdat het merendeel van de psychische problemen voor het 25ste levensjaar ontstaat. Zo was vorig jaar 18 procent van de jongeren van 12 tot 25 jaar psychisch ongezond. Ook is zelfdoding de eerste doodsoorzaak onder personen tot 30 jaar.