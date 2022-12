Arrivabussen keren tijdens afsluiting A12 bij station Lansingerland-Zoetermeer

Rijkswaterstaat sluit komende week snelweg A12 bij Zoetermeer drie etmalen af om een brugdeel uit de verzwakte Mandelabrug te tillen en er een nieuwe in te leggen. De A12 is daardoor in beide richtingen dicht tussen dinsdag 27 december 22.00 uur tot zaterdagochtend 31 december 8.00 uur.