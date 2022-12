Op bezoek bij een bewoner in het Stadshart? Parkeren blijft voorlopig gratis

Bezoekers van bewoners in het centrum van Zoetermeer kunnen de komende jaren gratis blijven parkeren. Het gaat hierbij wel om zeventig uur per jaar. Dat is nu ook al zo, maar de huidige regeling wordt verlengd tot en met 2025.

Bewoners van het centrumgebied ontvangen sinds 2020 gratis parkeeruren voor hun bezoek. In het centrum van Zoetermeer zijn de tijden waarop betaald moet worden voor een parkeerplaats namelijk veranderd sinds dat jaar. In plaats van tot 18.00 uur moeten automobilisten tot 23.00 uur betalen voor een parkeerplek op straat. Ook bezoekers van bewoners zouden dus eigenlijk moeten betalen in de avonduren. Met deze regeling komt de gemeente bewoners en hun bezoek tegemoet. Gratis parkeren Uit een onderzoek blijkt dat bewoners van het centrum goed gebruikmaken van de bezoekersregeling. Om die reden wordt het gratis parkeren de komende jaren voortgezet en uitgebreid met een dagkaart. In 2025 wordt opnieuw bekeken hoe het verder moet met het parkeren in het centrum. Bewoners betalen vanaf volgend jaar wel elk jaar 18,60 euro aan verplichte legeskosten voor de bezoekerspas. Zoetermeer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zoetermeer Blijf met meldingen op de hoogte

