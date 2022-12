Snelweg A12 bij Zoetermeer na kerst drie dagen helemaal dicht

Rijkswaterstaat sluit de A12 bij Zoetermeer ruim drie dagen volledig af tussen Kerst en Oudjaarsdag. Dat zorgt voor forse overlast want omrijden via A4, A20 of N11 kost 30 tot 45 minuten extra reistijd. Zoetermeer maakt zich op voor grote drukte op de wegen in en rond de stad.

Het gaat om een afsluiting in beide richtingen vanaf dinsdag 27 december 22.00 uur tot zaterdagochtend 31 december 8.00 uur. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd, omrijden kost 30 tot 45 minuten extra en bij drukte misschien wel tot anderhalf uur, waarschuwt Rijkswaterstaat.

De weg moet dicht om een deel van de Mandelabrug boven de A12 te vervangen. In het beton van de loop- en fietsbrug zitten scheuren. Eind november werd duidelijk dat de toestand gevaarlijk is. Daarom sloot de gemeente de brug en is in samenspraak met Rijkswaterstaat in allerijl een noodplan opgesteld om de brug weer veilig te krijgen. Onderdeel daarvan is het vervangen van het brugdeel boven de A12. 15 januari moet de brug weer open kunnen, dan kan ook het nu gesloten NS-station Zoetermeer weer open, dat in het midden van de brug ligt. De NS stopt nog wel op de stations Zoetermeer Oost en Lansingerland-Zoetermeer.

Op- en afritten

De A12 Den Haag richting Utrecht is afgesloten vanaf Prins Clausplein tot en met afrit 7, Zoetermeer/N470. Ook de op- en afritten bij Nootdorp zijn dus afgesloten. Komende vanuit Utrecht richting Den Haag is de snelweg dicht vanaf afslag 7, Zoetermeer/N470, tot de toerit Zoetermeer-centrum. Vanuit Zoetermeer kun je dus wel de stad uit richting Den Haag via de Afrikaweg. Maar vanuit Den Haag is naar Zoetermeer rijden is lastig omdat de A12 vanaf het Prins Clausplein is afgesloten.

Verkeer vanuit Den Haag richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Prins Clausplein omgeleid via Leiden (over de A4 en N11) of Rotterdam (via de A4, A13 en A20). Vanuit Utrecht naar Zoetermeer kan zoals altijd afrit 8 (Bleiswijk) of afrit 7 (Zoetermeer) worden genomen, zo kan ook naar Utrecht worden gereden.

De afsluiting van deze snelweg is een hele ingreep voor zowel automobilisten als Rijkswaterstaat. "De A12 is een belangrijke toegangsweg van en naar Den Haag waar in 2021 op doordeweeks dagelijks zo'n 96.000 voertuigen gebruik van maakten. De verhouding tussen beide rijrichtingen is ongeveer gelijk", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "De snelwegen in Zuid-Holland behoren tot de drukste in Nederland dus één weg afsluiten is een hele operatie. We kiezen bewust voor het afsluiten in een verkeersluwe periode, meestal is er minder verkeer tussen Kerst en Oud en Nieuw. Zo is er minder overlast."

Druk

De verwachting van de gemeente is dat het druk zal worden op de hoofdwegen in en om de stad. Vanuit Den Haag is Zoetermeer bijvoorbeeld alleen via lokale wegen te bereiken en automobilisten zullen wellicht via kleine wegen toch proberen langs Zoetermeer te rijden. "Dit gaat zorgen voor meer drukte dan normaal op onze wegen. We bereiden ons daar op voor en maken binnen een paar dagen bekend hoe we dat verkeer in goede banen gaan leiden", zegt een woordvoerder van de gemeente Zoetermeer.

Deze week is al begonnen aan de voorbereidingen voor het weghalen van het zwakke brugdeel boven de snelweg. De aannemer takelt in de nachtelijke uren het glas uit de karakteristieke geel-blauwe kap van de Mandelabrug. Om ruimte te maken voor de aannemer zijn tot en met donderdagnacht rijstroken van de snelweg afgesloten ter hoogte van Zoetermeer. Het verkeer op de A12 moet het dus met minder rijstroken doen s'nachts.