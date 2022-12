gft-afval wordt in plaats van dinsdag 27 december, nu op Oudejaarsdag opgehaald. De bak met restafval moet een dag later dan normaal langs de weg: in plaats van maandag 26 december (Tweede Kerstdag) is dit nu op dinsdag 27 december.



Het zelfbrengdepot (grofvuil) is daarnaast op 25 en 26 december en 1 januari gesloten.