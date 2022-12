Glas uit Mandelabrug getakeld: A12 deze week ‘s nachts deels dicht

De Mandelabrug is sinds begin deze maand gesloten voor voetgangers en fietsers nadat experts ontdekten dat de scheuren in het beton van de brug gevaarlijk zijn. De iconische brug overspant 180 meter in vier stukken. Het deel boven de A12 maakt plaats voor een noodbrug, besloot de gemeente Zoetermeer afgelopen week. De andere drie brugdelen krijgen stalen steunen. Op 15 januari moet de brug weer open zijn.