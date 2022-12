Zoetermeer herdenkt slachtoffers corona op deze plek

De beuk en het bordje staan in Park Palenstein, het parkje tussen Dorp en Palenstein, bij het Beatrijspad. 'Veel wandelaars en fietsers maken gebruik van de omliggende paden waardoor de boom goed zichtbaar en bereikbaar is', laat wethouder Marijke van der Meer weten.

Het virus dat eerst China en daarna de hele wereld in zijn greep hield bereikte Nederland bijna drie jaar geleden. In het voorjaar van 2020 beleefde het land de eerste gedeeltelijke lockdown. Volgens bericht van de gemeente telde het RIVM in Zoetermeer tot nu toe 84 doden door corona, maar daarbij moet worden aangetekend dat het aantal COVID-19-sterfgevallen waarschijnlijk hoger liggen omdat er geen meldingsplicht is.