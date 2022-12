Agenten mishandeld in uitgaanscentrum Zoetermeer: klap tegen kaak en bloedneus geslagen

De eerste mishandeling vond zaterdagochtend plaats toen agenten een 24-jarige man wilden aanhouden op de Luxemburglaan in Zoetermeer. Daarbij werden de agenten door drie andere personen tegengehouden. Eén van hen zou een klap op de kaak van een agent hebben gegeven. Een twintigjarige vrouw uit Zoetermeer is aangehouden en tegen haar is aangifte van mishandeling gedaan.