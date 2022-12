Het speciale vuurwerkteam van district Zoetermeer- Leidschendam/ Voorburg bracht na een onderzoek een bezoekje aan de woning. "Dat leidde tot het aantreffen van een opslag met ruim 200 kilogram vuurwerk", meldt de politie op Facebook. "Het ging om zowel consumenten als illegaal vuurwerk."



Het vuurwerk is meegenomen en tegen de eigenaar zal proces-verbaal worden opgemaakt voor het bezit en de opslag van het vuurwerk. "Opslag van grote hoeveelheden vuurwerk in een woning is namelijk levensgevaarlijk."