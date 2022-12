Deel Zuidweg dicht voor plaatsen steunen onder Mandelabrug

De Mandelabrug heeft snel ondersteuning nodig nu is ontdekt dat de constructie niet meer stevig genoeg is. Er zitten scheuren in het beton. Onder meer de overspanning over de Zuidweg en het spoor Den Haag-Utrecht krijgen stalen steunen die een deel van het gewicht van de brug opvangen. Daarvoor moet wel een deel van de Zuidweg dicht.