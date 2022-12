Niesbui en gladheid zorgen voor ravage in Zoetermeer

Een niesbui in combinatie met een glad wegdek kunnen voor een flinke ravage zorgen. Een automobilist is donderdagavond door een hekwerk gereden en ramde vervolgens meerdere auto's en een camper op de Blauw-Roodlaan in Zoetermeer.

"Volgens omwonenden kreeg de bestuurder een niesbui, trapte hierdoor zijn gaspedaal volledig in en ramde daarop een hekwerk, een geparkeerde camper en andere geparkeerde personenauto's", meldt calamiteitensite Spa-Media.



Hulpdiensten rukten uit en troffen een ravage aan. De bestuurder is nagekeken door het ambulancepersoneel en zou daarna zelf naar de dokter zijn gegaan. Zoetermeer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zoetermeer Blijf met meldingen op de hoogte

