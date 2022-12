Dag LangeLand, volgend jaar lig je in het HagaZiekenhuis Zoetermeer

Zoetermeerders moeten afscheid nemen van de vertrouwde naam LangeLand Ziekenhuis. Medio volgend jaar maakt die plaats voor een nieuwe: HagaZiekenhuis Zoetermeer.

Het Zoetermeerse LangeLand en het Haagse HagaZiekenhuis vormen per 1 januari één organisatie. De voorgenomen fusie tussen de twee ziekenhuizen is nu definitief, maakten ze donderdag bekend. Op 1 maart is die fusie ook juridisch rond. Daarmee is dan een eind gekomen aan drie turbulente jaren rondom het voortbestaan van het Zoetermeerse ziekenhuis. En daarmee het Zoetermeerse ziekenhuis ook zijn zelfstandigheid kwijt.

Dat klinkt ingewikkeld maar voor de patiënt verandert er voorlopig weinig. Behalve de naam dus. "We blijven hetzelfde ziekenhuis, maar dan met een andere naam", zegt een woordvoerder namens het LangeLand Ziekenhuis. "We hebben als HagaZiekenhuis twee locaties en kozen voor HagaZiekenhuis Zoetermeer omdat het dan duidelijk is op welke locatie iemand moet zijn."

Wennen

Een complete naamsverandering voor beide ziekenhuizen zat er alleen al vanwege kosten en praktische haalbaarheid niet in, zegt de woordvoerder. "Het ziekenhuis in Den Haag is al een fusieorganisatie van het Leyenburg en het Rode Kruis. Het is wel heel veel verandering om nu meer een andere naam te kiezen. Je zit ook met alle zaken waar je naam op staat, dat moet dan ook anders. Onze keuze is nu om de naam en de huisstijl van het HagaZiekenhuis ook voor Zoetermeer te gebruiken."

De patiënt mag langzaam wennen aan de naam. Vanaf januari duikt de naam al hier en daar op, en medio 2023 zal de naam ook op het ziekenhuis aan de Toneellaan staan. De website van het Langeland gaat ook over naar die van het Haga.

Begrip

Mag je dan geen LangeLand meer zeggen straks? "Natuurlijk wel. Zoals mensen in Den Haag ook nog Leyenburg zeggen. We snappen dat gevoel en het Langeland is een begrip in Zoetermeer. Als een patiënt het straks over het LangeLand heeft, is dat niet erg hoor."

Op de langere termijn zal de patiënt merken dat het zorgaanbod op beide locaties verandert. De complexe operaties gebeuren in Den Haag, veel voorkomende behandelingen blijven in Zoetermeer. De komende maanden werkt de nieuwe ziekenhuisorganisatie aan het samenvoegen van afdelingen.

Zeker is ook dat interim-directeur Pier Eringa met zijn laatste weken bij het LangeLand bezig is. Hij vertrekt per 1 januari. Norbert Hoefsmit, die nu het HagaZiekenhuis leidt, is straks de nieuwe bestuursvoorzitter.