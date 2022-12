Vaar je straks vanuit Zoetermeer naar het Braassemermeer? Sluisje maakt dat mogelijk

Watersporters kunnen op de Zoetermeerse plas wat rondvaren, maar daar houdt het wel mee op. Een verbinding met de vaarwegen is er niet. Daar is een sluisje voor nodig om de boten te schutten in verband met verschillend waterpeil. Op initiatief van D66 begint de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheden om wel vanuit Zoetermeer Zuid-Holland in te varen. De partij wist dinsdag in de gemeenteraad alsnog een meerderheid voor dat plan te vinden.

D66-fractievoorzitter Gernand Ekkelenkamp ziet dat Zoetermeerders best met hun sloep of bootje naar de omringende wateren willen varen. 'Nu is dat niet mogelijk. De gemeente Zoetermeer is een van de weinige gemeenten in Zuid-Holland zonder open vaarverbinding', schrijft hij in een persverklaring. Hij denkt dat anderen ook wel naar Zoetermeer willen varen, dat er wellicht toeristen op Zoetermeer afkomen als er aanlegplaatsen komen.