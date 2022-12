Bloedbank Zoetermeer voorlopig gesloten door personeelstekort

"Er vallen gaten in ons rooster die we niet kunnen invullen", legt locatiemanager Yvonne van Zeijl uit. "Dat maakt dat de bloedafname zelf in de knel komt en dat moeten we voorkomen. Daarom hebben we de knoop doorgehakt: Bloedbank Zoetermeer gaat voorlopig dicht."



De medewerkers van de Zoetermeerse bloedbank komen niet zonder werk te zitten door de sluiting, maar kunnen meteen aan de slag in de directe omgeving. "Zo krijgen we meer ruimte in de roosters van de bloedbanken in Den Haag, Gouda, Delft en Leiden."