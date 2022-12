Burgemeester Zoetermeer over zijn demonstratieverbod: ‘Dan gaan ze maar naar de rechter’

Ondanks de kritiek op zijn verbod op demonstraties in het Stadshart wil burgemeester Michel Bezuijen van geen wijken weten. 'Dan gaan ze maar naar de rechter', zegt hij.

Bezuijen nam in november een opmerkelijk besluit: hij wil geen demonstraties meer in het winkelgebied in het Stadshart op vrijdag, zaterdag en zondag. Hij is het beu dat demonstranten onaangekondigd opduiken. Demonstreren vindt hij prima, maar wel aangekondigd graag.

Dat staat op gespannen voet met de wet, constateerden al eerder deskundigenzoals hoofddocent Berend Roorda van de Rijksuniversiteit Groningen, een autoriteit op het gebied van demonstratierecht.

Paardenmiddel

Bezuijen: "Ik zie wat er in de wet staat en ik zoek de rand op. Als iemand vindt dat ik daar overheen ga, dan hoor ik dat graag. Dit is een paardenmiddel, eigenlijk zou ik dit niet willen doen. Maar zeker nu met de feestdagen als het in het winkelgebied wat drukker is, dan ga ik aan de voorkant zitten."

Het gaat hem om de de onaangekondigde demonstraties waarvan vaak geen organisator is te vinden om afspraken mee te maken. "Ik maak dus inderdaad op voorhand een beperking: u mag niet door het winkelgebied. En als mensen het daar niet mee eens zijn, dan gaan ze maar naar de rechter. Dan zullen we wel zien."

Overal in Nederland worstelen burgemeesters met schijnbaar ongeorganiseerde demonstraties. In november is in de Tweede Kamer een VVD-motie aangenomen die de regering verzoekt om nog eens naar de bevoegdheden van burgemeesters te kijken, juist met het oog op niet-aangekondigde demonstraties. Bezuijen: "Ik ben de eerste burgemeester die dit doet, ik wil daarmee de discussie openen."