Dit heeft alles te maken met meldingen die zijn binnengekomen over honden die ziek werden nadat zij zijn uitgelaten in de omgeving Stadscentrum en Driemanspolder. De politie wil baasjes erop wijzen honden niet van de grond te laten eten.



Mocht een hond ziek worden of er wordt iets verdachts aangetroffen of opgemerkt, dan kan contact met de politie worden opgenomen.