Glazen kap van Mandelabrug in Zoetermeer met spoed ontmanteld, treinstation blijft afgesloten

Vrijdag heeft de gemeente de Nelson Mandelabrug op stel en sprong gesloten omdat er mogelijk sprake was van instortingsgevaar. Aanleiding waren twee onderzoeken naar de scheuren in de constructie.

Experts hebben dit weekend de situatie beoordeeld en stellen dat de brug veilig genoeg is om de wegen onder de brug open te houden, en dat ook voetgangers en fietsers er in principe gebruik van kunnen maken. Naast de A12 gaan ook een spoortraject en de RandstadRail onder de brug door.

"In de komende dagen bepaalt het college (van burgemeester en wethouders, red.) of we de Mandelabrug vergaand gaan ontmantelen of dat we de kap verwijderen en de brug met een andere constructie veilig houden", zegt wethouder Marijke van der Meer.