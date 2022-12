Mandelabrug over A12 per direct afgesloten wegens gevaarlijke scheuren, station Zoetermeer dicht

De Mandelabrug, de karakteristieke glazen brug over de A12, is niet veilig en gaat daarom per direct dicht. De brug is sinds vrijdagavond 20.00 uur niet meer te gebruiken. Station Zoetermeer is daardoor ook gesloten.

De plotselinge sluiting heeft alles te maken met de eerdere ontdekking van scheurtjes in betonnen liggers, ouderdomsverschijnselen van de dertig jaar oude brug. Toen zei eigenaar gemeente Zoetermeer dat er geen gevaar was maar dat er wel onderzoek zou volgen. De brug kreeg meetapparatuur om problemen te registeren. Enkele gespecialiseerde adviesbureaus keken ondertussen nog eens goed naar de scheurvorming én pakten de originele constructieberekeningen erbij van de bouw in 1989. Daarvoor zijn letterlijk dozen vol papieren uit het archief gehaald.

Na het doorrekenen van die gegevens gingen alle alarmbellen af: de Mandelabrug is helemaal niet veilig, concluderen de experts. "Bij de constructieberekeningen zijn fouten gemaakt. De brug is veel te zwaar voor de ondersteuning. Dit is heel slecht nieuws'', reageert wethouder Marijke van der Meer (openbare ruimte).

Randstadrailhalte Driemanspolder is voorlopig buiten gebruik. Er zijn omleidingen en komende weken rijden bussen om voetganger naar de andere kant van de brug te brengen. Fietsers kunnen via de Balijbrug of de Eerste Stationsstraat naar de overkant. Verkeer kan nog wel onder de brug door, het stadsbestuur vindt de overlast van wegen en sporen afsluiten niet opwegen tegen de risico's die er nu lijken te zijn.

De Mandelabrug is voor veel mensen die over de A12 of met de trein door Zoetermeer rijden een bekend herkenningspunt. De door architect Johan Bak ontworpen brug werd in 1992 geopend, het jaar dat in Zoetermeer de tuinbouwtentoonstelling Floriade werd gehouden.

De scheuren werden bij de inspectie vorig jaar ontdekt in het deel boven de Zuidweg maar zitten volgens de wethouder in alle liggers van de brug. Het probleem zit in de uiteinden waar de lange betonplaten op de betonnen bogen rusten. 'Het is niet uit te sluiten dat de tandconstructies kunnen bezwijken. Het bezwijken van een tandconstructie leidt direct tot het instorten van de desbetreffende overspanning', schrijft een van de bureaus nu.

Naar verwachting is er over een week meer duidelijkheid over de ernst van de situatie. Tot die tijd blijven de brug en station gesloten. Een spoedonderzoek door Rijkswaterstaat moet helderheid bieden. Dan wordt ook duidelijk of de brug mogelijk weer open kan, extra steun voor de liggers nodig is of dat het risico zó groot is dat ook de wegen er onder moeten worden afgesloten. De uiterste consequentie kan zijn dat Rijkswaterstaat besluit de A12 af te sluiten.