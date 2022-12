De brandweer heeft het vuur geblust. De bewoner kon veilig het huis verlaten. Hij werd voor de zekerheid in een ambulance nagekeken.

De schade is groot en de woning zal voorlopig niet bewoonbaar zijn. Stichting Salvage zal de bewoner bijstaan bij de schadeafwikkeling. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekendgemaakt.