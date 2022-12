Rijksweg A12 ter hoogte van Zoetermeer uren afgesloten vanwege gekantelde auto

De A12 in de richting van Utrecht is donderdagavond en ook nog een deel van de nacht naar vrijdag volledig afgesloten geweest nadat bij Zoetermeer een auto op zijn dak terecht was gekomen.

Door nog onbekende oorzaak vond er even na half tien een ongeval plaats op de A12 ter hoogte van de Balijbrug in Zoetermeer. Bij de aanrijding kwam een auto op zijn dak tot stilstand. Meerdere inzittenden raakten gewond. Zij zijn onderzocht in de ambulance maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De weg was enige uren gesloten voor het doen van onderzoek.

