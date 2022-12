Zoetermeerder (18) opgepakt na fatale aanrijding waarbij 73-jarige vrouw omkwam

Kort na 19.30 uur ging het mis. De jonge scooterrijder, die met zijn scooter over het fietspad reed, botste tegen twee vrouwen die zover bekend te voet waren. De 73-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel kwam daarbij om het leven en een 56-jarige vrouw uit Rotterdam raakte door het ongeval lichtgewond.



De jonge scooterrijder werd na het ongeval aangehouden en is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk, maar uit onderzoek is blijkt in elk geval dat de achttienjarige jongen niet had gedronken.