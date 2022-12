Toch genoeg plek voor statushouders in Zoetermeer: achterstand is ingehaald

Zoetermeer heeft de achterstand voor het plaatsen van statushouders ingehaald. Ook de taakstelling voor de eerste helft van 2023 kan worden volbracht.

De provincie dreigde hotelkamers in de stad op te eisen voor de opvang van statushouders. De rekening zou dan bij de gemeente terechtkomen. Zover komt het niet. Zoetermeer kreeg het in 2021 niet voor elkaar om voor 38 statushouders een woning te vinden. Dit jaar moesten 167 statushouders gehuisvest worden. De provincie zou ingrijpen als de achterstand op 1 januari 2023 niet was opgelost.

Een nieuw probleem diende zich al aan, want in het komende half jaar moeten 151 statushouders onderdak krijgen. Een verdubbeling van de taakstelling in het eerste half jaar van 2022, toen ging het om 71 plaatsingen. Wethouder Ronald Weerwag laat weten dat woningcorporaties ook volgend jaar te hulp schieten. Daar was eerder nog geen plan voor. "Woningcorporaties plaatsen de statushouders, net als dit jaar, ook het komende half jaar. Dat geeft ons de tijd om te versnellen met de flexwoningen. We willen geen hoge hotelrekening van de provincie ontvangen. Dat gaat de inwoner veel geld kosten", meldt Weerwag.

Bleizo

Dit jaar moet een locatie-onderzoek naar 4 of 5 potentiële plekken afgerond zijn. "Samen met minister Hugo de Jonge willen we kijken hoe we dat proces kunnen versnellen. Dat doen we niet alleen voor statushouders, maar voornamelijk voor onze inwoners." Bleizo krijgt daarbij niet de voorkeur. Eerder ging zo goed als zeker ook een grote opvang voor Oekraïners op die locatie niet door. "Vanwege het gebrek aan voorzieningen. Het lijkt mij niet gezond om mensen te plaatsen in een, nu nog, weiland."