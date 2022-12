Kerstboomverkoop in Zoetermeer start vandaag

Plotseling was er gedoe over de kerstboomverkoop dit jaar. Het aannemen van een Europese wet betekent dat verkopers pas vanaf 1 december kerstbomen mogen aanbieden. Voor die tijd opbouwen mag wel. "Handhaving kwam al voorbij, maar toen meldden wij dat het een showroom is. Mensen mochten alvast een boom uitzoeken, maar nog niet afrekenen. Ze betaalden bij het bezorgen. Voorheen gingen we op 24 november al open. Veel mensen willen zo vroeg mogelijk Kerst in huis halen. Vooral na corona en de pietendiscussie."