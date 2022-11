Twee mensen aangehouden voor handel in verdovende middelen in Zoetermeer

De twee verdachten werden aangehouden in hun auto in Zoetermeer. Het gaat om een 39-jarige man uit Den Haag en een 28-jarige vrouw uit Zoetermeer, meldt de politie. Er werden verdovende middelen gevonden in de auto, maar ook in de woning aan de Maisakker waar de twee verbleven. De politie heeft de verdovende middelen in beslag genomen en doet verder onderzoek.