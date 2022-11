Demonstreren in Stadshart mag niet meer op vrijdag, zaterdag en zondag

Demonstranten die onaangekondigd met fakkels door het Stadshart trekken, het is dit jaar al gebeurd. Sinds de coronacrisis trekken soms zomaar demonstraties door de stad, constateert Bezuijen. Lastig, vindt hij, want afspraken maken met een organisator over een veilig verloop blijkt lastig. Gewoonweg omdat er geen contactpersoon te vinden was.