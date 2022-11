Agenten op bezoek bij college van de gemeente Zoetermeer

Zij bezochten het stadhuis en gaven het college uitleg over hun werk in de verschillende wijken van Zoetermeer. Burgemeester Michel Bezuijen blikt terug: "Deze week kwamen de wijkagenten van politie Zoetermeer vertellen over hun werk aan ons 'nieuwe' college. Dag in dag uit doen zij fantastisch en belangrijk werk voor Zoetermeer en de veiligheid in onze wijken. Dank voor jullie aanwezigheid en inzet voor onze stad", zo sprak hij hen toe.