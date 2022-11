Boeteregen bij grote politieactie in Zoetermeer

Op de parkeervakken bij de Silverdome in Zoetermeer werden weggebruikers woensdag in de wijk en op omliggende doorgaande wegen gecontroleerd. Bij de actie zijn voertuigen met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) ingezet. Deze geven aan of er iets 'mis' is met het kenteken (gestolen, niet verzekerd etc.). Als er een 'hit' is, wordt het voertuig staande gehouden en worden zowel de bestuurder als de auto gecontroleerd.