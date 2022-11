ANBO boos op Zoetermeer waar inwoners geen energietoeslag meer kunnen aanvragen

Ouderenorganisatie ANBO heeft de afgelopen maanden meer dan 1600 mensen geholpen met de aanvraag. Het gaat om ouderen met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen. "Het is best ingewikkeld om de aanvraag in te dienen", legt Sipkens uit. "Er moet veel worden ingevuld en er moeten documenten worden meegestuurd. Met name ouderen die digitaal niet erg vaardig zijn, haken daardoor af en sturen de aanvraag niet in. Terwijl ze er wel recht op hebben én het geld erg hard nodig hebben."