Gemeente roept mensen op extra te doneren aan voedselbank

In september waren ruim 1800 huishoudens afhankelijk van de wekelijkse voedselpakketten, inmiddels zijn er 2300 voedselnoodpakketten per week nodig. Een stijging van meer dan 27 procent en daar maken de wethouders van de drie gemeenten zich grote zorgen over. 'Door de energie- en koopkrachtcrisis redden veel mensen het niet meer', zeggen de wethouders Armoedebestrijding Mariëlle Vavier (Den Haag), Gijs van Malsen (Rijswijk) en Bouke Velzen (Zoetermeer) in een gezamenlijk statement.

De Voedselbank Haaglanden is dolblij met de steun van de wethouders. "We maken ons grote zorgen en we hebben dringend behoefte aan pasta, rijst en groente in pot of blik", zegt vicevoorzitter Henk Baars van Voedselbank Haaglanden. "Het liefst in grote hoeveelheden, want we moeten heel veel voedselpakketten zien te vullen."