Burgemeester sluit drugspand in Zoetermeer voor drie maanden

Op last van burgemeester Michel Bezuijen is een woning aan de Fritz Langstrook in Zoetermeer gesloten. In het pand is een hoeveelheid drugs aangetroffen, waarna de maatregel is genomen.

Het bericht van de sluiting werd vrijdag gedeeld door de wijkagent De Leyens. Twee deuren zijn verzegeld en voorzien van een melding door de gemeente. Het is verboden het pand te betreden of de verzegeling te verbreken. De sluiting geldt in ieder geval tot 9 februari 2023. Hoewel de gemeente twee deuren aan de straat heeft verzegeld, gaat het om één woning, zegt een woordvoerder van burgemeester Michel Bezuijen. Een burgemeester is op grond van artikel 13b van de Opiumwet bevoegd tot het opleggen van de maatregel bij het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs. Deze 'last onder bestuursdwang', zoals de officiële term luidt, houdt in dat de burgemeester een woning of lokaal mag sluiten. In dit geval gaat het om een hennepkwekerij die vorige maand werd aangetroffen na een melding over waterlekkage, zegt de woordvoerder. Op de eerste verdieping van de woning trof de politie daarna 111 hennepplanten aan en apparatuur voor een hennepkwekerij. Zoetermeer Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zoetermeer Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen