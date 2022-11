Deur op een kier naar eigen Zoetermeerse starterslening

Net dat beetje extra budget waardoor die eerste koopwoning wél mogelijk is: veel gemeenten bieden de mogelijkheid voor de starterslening, maar Zoetermeer nog niet. De PVV kwam maandagavond samen met FVD, LHN, Zoetermeer Vooruit en PDvZ met het voorstel om eens te kijken of de starterslening niet ook mogelijk is in Zoetermeer. De lening komt dan alleen beschikbaar voor Zoetermeerders die in eigen stad wat willen kopen. Op de SP en Zó! na vonden alle partijen dat een goed idee.