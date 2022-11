De Albert Heijn in Pijnacker is gestopt met het verkopen van tabak. De winkel voert deze 'pilot' uit en meet de gevolgen. Het filiaal is het eerste dat dit aanbiedt. Daarmee loopt de winkel voor op het verbod op tabak-verkoop in supermarkten dat in 2024 wordt uitgerold.

De verwachting is dat de onthouding van tabakverkoop ervoor zal zorgen dat de tabaksverkoop bij andere zaken, zoals Primera, veel hoger wordt. "De pilot is op dit moment nog volop bezig, dus het is nog te vroeg om eventuele resultaten te kunnen delen", laat het AH-filiaal weten. Deze Albert Heijn in Pijnacker houdt vaak 'pilots', wat betekent dat bepaalde ideeën hier als eerst worden getest. Vorige maand rolde de winkel als eerste van de keten een zogenoemde 'cashrecycler' uit: een zelfscankassa waar ook met cash geld kan worden betaald. In 2024 moet een landelijk verbod op tabak in supermarkten worden uitgerold. Supermarkten dreigen hierdoor niet alleen tabaksomzet te verliezen maar ook omzet in wenskaarten en loten.