Teken het referendum voor Museum De Voorde niet. Dat is de oproep die de Zoetermeerse VVD doet. De Voorde openhouden kost Zoetermeer te veel geld, vindt raadslid Rob Duiven.

"De Zoetermeerse VVD is tegen het openhouden van De Voorde", zegt Duiven. "Waarom? Omdat het niet goed ging met het museum De Voorde en er zijn naar het oordeel van de VVD ook geen goede argumenten, om te veronderstellen dat het in de toekomst wel goed zal gaan."

Oud-raadslid Peter Vergers haalde onlangs voldoende stemmen binnen voor een definitief verzoek voor een referendum. Hij probeert De Voorde daarmee te kunnen redden, nadat het college en de gemeenteraad eerder besloten de subsidie te stoppen. Dat zou de doodsteek voor het museum betekenen.

"Het museum is veel te duur voor de Zoetermeerse belastingbetaler", denkt Duiven. "Elk jaar is minimaal 842.000 euro aan subsidie nodig om het museum overeind te houden. En dat terwijl er gefundeerde twijfel bestaat over het museum-concept, waar bovendien de Zoetermeerder amper belangstelling voor heeft of heeft getoond. Het dus blijven financieren van een onsuccesvol gebleken museum zonder overtuigend toekomstperspectief is niet zinvol en is niet effectief."