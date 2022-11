In een woning aan de Zuringvaart in Zoetermeer heeft woensdagmorgen door nog onbekende oorzaak korte tijd een brand gewoed waarbij veel rook vrij kwam.

Hoewel de brand klein was en de brandweer het vuur snel onder controle had, heeft de fik toch flink wat schade aan het huis aangericht. Een bewoner had te veel rook ingeademd en is in de ambulance behandeld. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Naastgelegen woningen zijn tijdelijk ontruimd geweest. Na metingen op koolmonoxide konden de bewoners echter gelijk weer terug.

De brandweer heeft wel een levende kat die zelf niet meer naar buiten kon komen, gered waarna het met zijn baasje kon worden herenigd.