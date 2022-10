Ivar uit Zoetermeer zat zaterdagavond tegenover presentator Robert ten Brink op de spannendste stoel van Nederland. Hij wist 32.000 euro in de wacht te slepen in het televisieprogramma VriendenLoterij Miljonairs.

"Het was ontzettend leuk om mee te doen, ik heb er erg van genoten", zegt Ivar na afloop in de studio. "Je benadert het toch net iets anders dan een bordspel. Mijn doel was natuurlijk om het hoogst mogelijke bedrag te bereiken en het gebruik van de hulplijnen uit te stellen. Dat heeft me dit mooie bedrag opgeleverd. Ik weet nog niet precies wat ik met de gewonnen geldprijs ga doen, maar ik ga sowieso iets leuks plannen samen met mijn gezin.''