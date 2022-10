Het voormalige Forum Café heropent komende maand officieel als Café Max. Omroep MAX-coryfee André van Duin reist voor die opening af naar het Stadhuisplein.

Café Max is eigenlijk al een jaar open. Maar een officiële opening, daar is het nog niet van gekomen. Woensdag 23 november is dat officiële moment voor het door stichting Max Maakt Ontmoeting Mogelijk opgerichte café, een initiatief van directeur Jan Slagter van Omroep MAX. De opening wordt verricht door komiek, zanger en presentator André van Duin, is te lezen op de uitnodigingen voor genodigden.

Café Max is een initiatief van het vorig jaar opgerichte Max Maakt Ontmoeting Mogelijk in nauwe samenwerking met Bibliotheek Forum en de Zoetermeerse Community tegen Eenzaamheid. Zoetermeerder Slagter wilde een café voor ouderen in zijn stad en de bieb aan het Stadshuisplein was net bezig te verbouwen. Daarbij verdween het oude Forum Café naar de eerste verdieping. "Wij baatten het oude Forum Café uit nadat de vorige exploitant er mee was gestopt, maar het was voor ons geen core business", zegt bibliotheek-directeur Joke Mos, die nu de ruimte aan de stichting verhuurt.