Op de N206 bij Zoeterwoude is in de nacht van maandag op dinsdag een bestelbusje vol met lachgasflessen op zijn kop beland. Volgens getuigen zou het busje met hoge snelheid over de N206 vanuit Zoetermeer richting Leiden hebben gereden, meldt calamiteitenwebsite Regio15.

Bij Zoeterwoude raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en vloog over de kop. Het busje kwam uiteindelijk in een greppel terecht, op zijn kop wel te verstaan.

Veel hulpdiensten, waaronder ook de brandweer, kwamen met spoed ter plaatse. De automobilist hoefde na controle in de ambulance echter niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het is onduidelijk of de bestuurder van de bestelbus ook is aangehouden.