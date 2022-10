Voetbalvereniging FC Zoetermeer zit behoorlijk in de lift. De club groeide van zevenhonderd naar bijna duizend contributiespelers en het eerste elftal speelt voor het eerst sinds de overstap naar het zaterdagvoetbal in 2018 eindelijk een serieuze rol van betekenis. Maar met de accommodatie wil het maar niet vlotten.

Sportief succes is er dit seizoen volop in Zoetermeer. De ploeg van Leroy Vaes staat tweede in de vierde klasse D en bood zaterdag in de districtsbeker tegen eersteklasser Valken'68 (0-4 verlies) prima tegenstand.

Dus is er weinig te klagen, zou je zeggen. Maar dat is niet helemaal waar. Met de facelift van de accommodatie aan de Scheglaan, die bestaat uit het vernieuwen van de was- en kleedruimte en het verouderde clubgebouw, vlot het namelijk voor geen meter.

"In de oorspronkelijke planning zou FC Zoetermeer al met de bouwwerkzaamheden bezig zijn. Het oude complex uit de jaren negentig staat echter nog steeds", vertelt voorzitter Jacob de Boer. "Eigenlijk zouden we afgelopen zomer beginnen met de voorbereidingen voor de sloop. De bouwkosten voor een nieuwe accommodatie zijn mede door duurder materiaal echter gestegen. Ook de rente voor het aangaan van leningen is hoger dan gepland. We zijn nu bezig met het maken van een nieuw financieringsplan. Het budget moet dus hoger zijn dan oorspronkelijk gepland. Dat voorstel leggen we eerst voor aan onze algemene ledenvergadering en de gemeente. Dan pas kunnen we verder."

FC Zoetermeer voert het project samen uit met de gemeente, die eigenaar van de was- en kleedaccommodatie is, uit. Uit een bouwkundig onderzoek uit 2018 bleek al dat die in een slechte staat verkeren. "Toch hebben we ondanks de recente tegenslag niet helemaal stilgezeten. We hebben de kleedkamers deels aangepakt. Zo zijn alle kranen vervangen. De rest van de plannen gaan we zeker uitvoeren", verzekert De Boer. De preses voorziet dat een gloednieuwe accommodatie tot een grotere aantrekkingskracht voor de hele vereniging zal leiden. "Wie weet houden we dan meer talenten vast. Ook het eerste elftal kan daarvan profiteren. Promoveren naar de derde klasse blijft het doel."