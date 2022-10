Bij een steekpartij op het Binnenwater in Zoetermeer is zaterdagavond een gewonde gevallen. Een vrouw is door het ambulancepersoneel verzorgd en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De melding van de steekpartij kwam omstreeks 17.30 uur binnen bij de politie. Meerdere eenheden, waaronder ook de ambulancedienst en een traumahelikopter met het Mobiel Medisch Team, gingen er naartoe.