Bij een aanrijding op de Florence Nightingalelaan in Zoetermeer is vrijdagavond een 73-jarige vrouw overleden. De vrouw stak een voetgangersoversteekplaats over toen zij werd geraakt door een voertuig.

Het ongeval vond plaats rond 19.15 uur. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. Het gebied is groot afgezet, de verkeerspolitie doet onderzoek naar de toedracht. De Florence Nightingalelaan is in beide richtingen afgesloten. Zoetermeer Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zoetermeer