De politie heeft donderdagmiddag een 36-jarige man aangehouden in het Stadshart van Zoetermeer die het had voorzien op dure parfums. Hij koos er een paar uit maar betalen, ho maar.

De man stapte donderdagmiddag binnen bij een parfumerie en was op zoek naar een lekker geurtje, zo gaf hij aan. De ‘klant’ toonde veel interesse in de damesgeuren. Niet de voordelige. Nee, de man liep gelijk naar de duurdere merken, liet zich informeren over de parfums en koos er drie uit.

‘Zo’n gulle klant maak je niet elke dag mee’, dachten de medewerkers nog. Maar de man vergat de geurflesjes af te rekenen en zette het ineens op een lopen. Een medewerker probeerde hem nog te achterhalen, een tevergeefse poging.

Een collega belde tegelijkertijd 112 en gaf het signalement van de dief door. De politie zocht met meerdere eenheden naar de man die al snel werd aangetroffen in de omgeving. Hij is gelijk aangehouden. De buit zat in zijn rugzak, was onbeschadigd en is teruggebracht naar de parfumerie. De winkeleigenaar heeft aangifte gedaan. Dat betekent dat de man zich binnenkort mag verantwoorden voor de rechter.