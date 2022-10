In Den Haag, Zoetermeer en Midden-Delfland is tot nu toe minder ingebroken dan vorig jaar, maar in gemeenten als Rijswijk, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Delft en het chique Wassenaar is het aantal inbraken juist toegenomen.

Over de periode van januari tot september 2022 is er bij 608 woningen ingebroken in Den Haag. Vorig jaar waren dat er 737 in dezelfde periode. Dat is een daling van 12 procent. Ook in Zoetermeer sloegen inbrekers iets minder vaak toe. Dit jaar waren er 78 woninginbraken, vorig jaar waren dat er 82. In Midden-Delfland werd dit jaar 10 keer ingebroken, dat was vorig jaar niet heel anders, toen stond de teller op 11. In Leidschendam-Voorburg is er net zo vaak ingebroken als vorig jaar. Daar drongen inbrekers 77 keer binnen.

In de andere gemeenten in de Haagse regio is het aantal inbraken juist toegenomen. In Wassenaar staat de teller dit jaar al op 46 woninginbraken. Vorig jaar was dat 32. Dat is een toename van 44 procent. Ook in Westland werd er meer ingebroken. Dit jaar waren er 119 inbraken, vorig jaar waren dat er 106.



In Rijswijk werd dit jaar 82 keer ingebroken. Vorig jaar was dit 60 keer. Dat is een toename van 37 procent. Ook in Delft en Pijnacker-Nootdorp sloegen inbrekers dit jaar vaker toe. In Delft werd al 94 keer ingebroken. Vorig jaar was dat 72 keer. In Pijnacker-Nootdorp vonden 44 woninginbraken plaats, vorig jaar waren dat er 34.

Landelijk is er een flinke toename te zien van het aantal inbraken. Volgens de politie is er sprake van 'een direct verband' met de coronamaatregelen en het feit dat veel mensen thuis werkten. "In 2021 lag het aantal woninginbraken uitzonderlijk laag. Toen begin 2022 de maatregelen verdwenen, nam het aantal inbraken ook weer toe", aldus Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak bij de politie.