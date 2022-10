Zoetermeer houdt het voorlopig bij doneerringen op tien prullenbakken. Het is onduidelijk of de beugels waar mensen een statiegeldflesje in kunnen achterlaten voor minderbedeelde stadsgenoten, effect hebben.

Tien beugels liet de gemeente voor de zomer als proef plaatsen in het centrum. In de ringen kunnen voorbijgangers hun lege statiegeldflesje achterlaten in plaats van die in de prullenbak te gooien. Wie het nodig heeft, kan de flesjes dan meenemen en inleveren, is de gedachte. In verschillende steden in Nederland en Duitsland zijn de doneerringen al langer in gebruik.

Een paar maanden later is voor de gemeente niet duidelijk of de investering effect heeft. "Bij rondgang langs de afvalringen, door de gemeente en de aannemer die het beheer van de wijk doet, zijn geen flesjes in de ringen aangetroffen. Dit betekent niet dat er geen gebruik van gemaakt wordt. Het meetbaar maken van het succes van de afvalringen is lastig omdat het plaatsen en weghalen van de statiegeldflesjes op elk moment van de dag kan plaatsvinden", schrijft wethouder Wim Blansjaar (afval). Hij wil langer de tijd nemen om het effect te onderzoeken.