Handhaving en politie gaan de komende jaren meer periodieke controles uitvoeren op bedrijventerreinen om ondermijning aan te pakken.

Afgelopen dinsdag was er een controle van de gemeentelijke handhavers en de politie op de bedrijventerreinen Zoeterhage en Rokkehage. Tijdens de gesprekken en de preventieve controle zijn geen bijzonderheden aangetroffen, laat de gemeente weten. Ook gingen zij in gesprek met ondernemers over ondermijnende criminaliteit, zoals fraude, witwassen en drugshandel.

Bij de controles worden twee speurhonden ingezet. Indien zij aanslaan op een geur, kunnen de handhavers onder toezicht van de politie een pand binnentreden. De komende jaren willen de gemeente en politie vaker dergelijke controles houden. Ook om inwoners en ondernemers bewust te maken van gevaren en hoe zij signalen kunnen herkennen en melden. De komende vier jaar wordt jaarlijks 6,5 ton vrijgemaakt om ondermijning te bestrijden.

"Omdat ondermijnende criminaliteit vaak niet goed zichtbaar is, zijn de extra oren en ogen in de wijk die inwoners en ondernemers hebben voor de aanpak van ondermijning erg belangrijk", aldus burgemeester Michel Bezuijen.