Frisdrankengigant Refresco Benelux koopt de Zoetermeerse distillateur en bottelaar Avandis.

De frisdrankfabrikant uit Maarheeze maakt vooral huismerken, produceert voor bekende merken en produceert en bottelt ook bier, ciders en alcoholische mixdranken. Behalve in Maarheeze heeft het productielocaties in Bodegraven, Hoensbroek, Sittard en Ninove in België. Het maakt deel uit van de Refresco Group, die wereldwijd meer dan zestig fabrieken heeft in twaalf landen.

In de fabriek van Avandis aan de Wattstraat rollen dagelijks vele flessen likeur en ander gedestilleerd van de band zoals Bols en Sonnema. Avandis is een een gezamenlijke dochteronderneming van De Kuyper Royal Distillers en Lucas Bols. Tijdens de coronapiek kwam het bedrijf in het nieuws omdat het overschakelde naar de fabricage van alcohol voor handreinigers.

Als onderdeel van de verkoopdeal hebben Lucas Bols en De Kuyper met Refresco een productie-overeenkomst gesloten voor de lange termijn. Refresco betaalt 25 miljoen euro voor Avandis en stelt te willen 'uitbreiden in drankencategorieën met een aanzienlijk groeipotentieel'.

De ACM moet de overname nog goedkeuren.