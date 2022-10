Esmael Zamani is sinds maandagavond weer raadslid voor D66. Hij vult de raadszetel die leeg kwam nadat Frank Schoonbeek vorige maand aangaf met zijn raadswerk te stoppen.

Voor de 28-jarige Zamani is de raadszaal een bekende plek: hij zat de vorige raadsperiode ook in de gemeenteraad en was sinds de verkiezingen commissielid. Hij zegt er heel veel zin in te hebben "om de belangen van de jongeren in de stad te vertegenwoordigen en gaan voor een duurzame en groene stad waar je de dag plukt en ook wat laat staan voor morgen."

Frank Schoonbeek kondigde in september opeens aan de Zoetermeerse politiek te verlaten. Hij heeft meer tijd nodig voor zijn privéleven. Schoonbeek was sinds de nieuwe gemeenteraad in maart aantrad fractievoorzitter van D66. Hij was sinds 2016 steunfractielid en daarna raadslid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was hij lijsttrekker. Het fractievoorzitterschap gaat over naar Gernand Ekkelenkamp. Maandagavond is tijdens de gemeenteraad afscheid genomen van Schoonbeek en Zamani geïnstalleerd.

Ook werd maandagavond afscheid genomen van raadscommissielid Michael van der Snoek (LHN), die van 2018 tot 2022 raadslid was.