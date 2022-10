Het Halloweenfestival keert dit jaar terug, mét de populaire Halloween Walk. Door de coronamaatregelen werd het populaire Halloweenfestival in Zoetermeer in mindere mate gevierd.

Liefhebbers kunnen na twee jaar geduld hebben weer griezelen in de zelfbenoemde Halloweenstad van Nederland. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 oktober wordt het festival in het Stadshart weer gehouden.

Tijdens deze inmiddels landelijk bekende Halloween Walk op 28 oktober lopen bezoekers langs zeven scarezones met optredens, acts en dansshows. In totaal jagen 200 figuranten en dansers de bezoekers de stuipen op het lijf. De wandeling leidt door het versierde Stadhart Zoetermeer van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Dit jaar is er voor het eerst een speciale Halloweenmarkt. Op vrijdag 28 oktober (van 16.00 tot 21.30) veranderen het Marktplein en het Marseillepad in een markt met lekkernijen, kleding, sieraden, speelgoed, woonaccessoires en goodies in thema. Ook nieuw is de modeshow voor kinderen, naast de Trick or Treat langs de winkels in het Stadshart en de Dorpsstraat.

De afsluiting vormt de Halloween Home Award met prijzen voor de fraaist versierde huizen en straten van de stad.