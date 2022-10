Een reisje met de tram of bus wordt volgend jaar weer duurder. Zowel het instaptarief als het kilometertarief van HTM gaat omhoog.

Reizigers betalen in de bus en tram van HTM volgend jaar 0,187 euro per kilometer, dat was 0,174 euro. Naast de verhoogde kilometerprijs gaat ook het instaptarief voor reizen met de ov-chipkaart iets omhoog. 'Het basistarief wordt in 2023 1,08 euro, het was 1,01 euro', meldt HTM. 'Dit is in heel Nederland gelijk.'

Een kinderkaartje wordt juist weer goedkoper. De prijs daalt van 1,50 euro naar 1,00 euro. De groepsdagkaarten voor tien kinderen en twee begeleiders daalt ook in prijs. Een 'Alles Kids'-ticket gaat van 29,00 euro naar 25,50 euro. De prijsdaling moet volgens de vervoerder (groot)ouders met (klein)kinderen stimuleren om bijvoorbeeld tijdens een dagje uit gebruik te maken van het openbaar vervoer.

De vervoerder kondigt aan dat de tarieven voor abonnementen, 2-uurskaarten en dergelijke de afgelopen twee jaar niet zijn verhoogd. 'Maar om de stijgende kosten - loonkosten, brandstof- en energieprijzen - het hoofd te kunnen bieden kan het bedrijf niet anders dan de prijzen voor haar reisproducten te corrigeren met de inflatiecorrectie van de afgelopen jaren.'



HTM maakt de tarieven voor het einde van dit jaar bekend.