Oekraïense vluchtelingen in de stad krijgen een nieuwe opvanglocatie in Zoetermeer. In het verzorgingstehuis 't Seghe Waert komen dertig Oekraïners te wonen.

In 't Seghe Waert, in eigendom van wooncorporatie Vidomes, komen meerdere Oekraïense gezinnen te wonen. Eind deze week verhuizen zij naar de leegstaande vleugel van het verzorgingstehuis. Daar mogen zij een jaar lang verblijven. Vanuit de Broodfabriek in Rijswijk zijn inmiddels 264 personen in Zoetermeer geplaatst. Dat voldeed aan de taakstelling. Zij zijn geplaatst in de locatie aan het Bredewater, het Kompas en in twaalf woningen van Vestia. Van die 264 personen hebben er 55 Zoetermeer inmiddels verlaten. De taakstelling is opgehoogd van 224 naar 336. Daaraan voldoet het college nog niet. Er worden daarom meerdere locaties onderzocht om die ook in te zetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met het geven van onderwijs en het aanbieden van gezondheidszorg. In de toekomst wil Vidomes 't Seghe Waert, met een extra woonlaag, ombouwen tot huizen. Ook komt er een appartementencomplex bij met ongeveer 45 woningen. Zoetermeer Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zoetermeer