De Mandelabrug, het visitekaartje van Zoetermeer, krijgt na vele jaren eindelijk een grote schoonmaak. De gemeente laat ook de Balijbrug meteen aanpakken. Dit heeft uiteraard wel gevolgen voor het verkeer.

Tussen 17 en 27 oktober wordt de buitenkant van de Mandelabrug en de Balijbrug schoongemaakt. Om de overlast te beperken gebeurt dat zoveel mogelijk in de avond en nacht. "Het is de hoogste tijd dat de bruggen grondig worden gereinigd. Met name de buitenkant van de Mandelabrug is behoorlijk vies, en dat is geen gezicht als je de stad in komt", vindt wethouder Marijke van der Meer (openbare ruimte).

"Het is wat ingewikkeld omdat de Mandelabrug over zowel het spoor als de A12 gaat. Ik ben blij dat het ons nu is gelukt om het te organiseren." Eerder dit jaar liet de gemeente al weten dat het een behoorlijke operatie is om de grauw geworden brug weer op te knappen.

Voetgangers en fietsers kunnen de bruggen blijven gebruiken, maar de schoonmaakbeurt heeft wel gevolgen voor het autoverkeer. Het meeste werk wordt in de avond en nacht, tussen 22.00 en 5.00 uur, uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer. Voor het reinigen van de bruggen worden hoogwerkers ingezet vanaf de begane grond. Dit betekent dat een aantal rijstroken op de snelweg tijdelijk worden afgezet. Ook de late en vroege dienstregeling van spoor en tram wordt aangepast.

Als de aannemer tijdens het schoonmaken gaten, kapot glas of slechte rubbers ziet, wordt dat direct gerepareerd. Ook de Balijbrug, aangelegd in 2006, wordt aangepakt. Door de speciale coating, die ook wordt toegepast op vliegtuigen, was eerder schoonmaken nog niet nodig.